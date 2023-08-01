Van'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hafif yaralandı
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Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DKV 399 plakalı midibüsün, 27 Y 9553 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan yolculardan hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN