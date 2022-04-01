Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'tan esnaf ziyareti

VAN (AA) - Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Çatak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Güngöralp, her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşın taleplerini gerekli mercilere ileteceklerini belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Partimiz ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretleri yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."