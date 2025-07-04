Van'da Mezarlıklara Yeşillendirme ve Peyzaj Çalışması

Van'da Mezarlıklara Yeşillendirme ve Peyzaj Çalışması
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Van'da belediye ekipleri, mezarlıkların daha yeşil ve temiz bir görünüme kavuşması için 600 selvi fidanı dikti ve bozulan yolları onardı.

Van'da belediye ekipleri, mezarlıklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler, Akköprü, İskele, Garipler ve Seyrantepe mezarlıklarında 600 selvi fidanı dikti.

Mezarlıklarda çevre duvarları ile bozulan yolları onaran ekipler, kuruyan ağaç ve otları temizledi.

Mezarlık alanlarının daha temiz ve yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmaların devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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