Van'da mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizleme çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizleme çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, ve Süphan mezarlıklarındaki yabani otları ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Belediyeye ait 20 kişilik ekip, mezarlık çevresindeki koruma duvarlarını, çeşme ve bankları onarıyor, kuruyan ağaçları kesiyor, budama yapıyor.