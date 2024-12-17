Van'da 'Mavi Gölün İnci Çocukları' Projesinin Kapanış Töreni Yapıldı

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce yürütülen "Mavi Gölün İnci Çocukları" ÇOGEP 2024 Projesinin kapanış töreni yapıldı.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve tiyatro oyununun ardından öğrenciler şiir okudu.

Şiir dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda konuşan Vali Ozan Balcı, projenin çocukların hayatına değer kazandıracağını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "Proje güzel olmuş. Çocuklarımıza değer kazandırmış. İl Emniyet Müdürümüze, polis arkadaşlarımıza, öğretmenlere, çocuklarımıza ve onları destekleyen velilere kalpten teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak için." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.