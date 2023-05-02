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Van'da markete çıkan yangın hasara neden oldu

Van'da markete çıkan yangın hasara neden oldu

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde markette çıkan yangın hasara neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde markette çıkan yangın hasara neden oldu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki markette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında market ve içindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Karşıyaka İpekyolu Van Güncel Haberler

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