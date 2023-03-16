Van'da lise öğrencileri depremzedeler için kermes düzenledi

Van'ın Muradiye ilçesinde lise öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için kermes düzenlendi.

Muradiye Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle Ünseli Mehmet Bey Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evlerinde yaptıkları yiyecekleri kermeste satışa sundu.

Kermesten elde edilen gelirin depremzedelere ulaştırılmak üzere Muradiye Kaymakamlığı'na teslim edileceği bildirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, depremzede vatandaşa katkı sunmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muradiye Belediyesinin destekleriyle kermes düzenlediklerini söyledi.

Burada toplanan paraların depremzede vatandaşlara aktaracağını ifade eden Akdoğan, şunları konuştu:

"İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Kermesi düzenleyen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik duygusu ile ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımıza kucak açtık. Bu günden sonra bu tür yardım kampanyaları ile desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."