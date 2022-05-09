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Van'da kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

AA - Nazlı Timur - Güncel
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Van'da kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

Van'da pandemi nedeniyle ertelenen düğün ve nişan törenleri, havaların ısınmaya başlamasıyla kuyumcularda iş yoğunluğunu artırdı.

VAN (AA) - Van'da pandemi nedeniyle ertelenen düğün ve nişan törenleri, havaların ısınmaya başlamasıyla kuyumcularda iş yoğunluğunu artırdı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı bir kısmı ertelenen nişan ve düğün törenlerinin hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Vatandaşların bir kısmının artan altın fiyatları nedeniyle düşük gramlı ziynet eşyalarını tercih ettiğini ifade eden Yıldırımoğlu, " Altın, yöremizde düğün ve nişanlarda bulundurulması gereken örf ve adetlerimizdendir. Fiyatlar yüksek ancak herkes kendi bütçesine göre alım gerçekleştiriyor. Düğün sezonu başlayınca kuyumcularda bir hareketlilik oldu" dedi.

Kuyumcu Akif Sönmez de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasının kendileri açısından iyi olduğunu belirterek, "Söz, nişan ve düğünler ocak ayına kadar devam edecek. Gelenler tek taşla başlıyorlar. Sonrasında bilezikler, Hint setleriyle devam ediyor." diye konuştu.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Nazlı Timur - Güncel

Düğün, Altın, Van, Güncel, Haberler

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