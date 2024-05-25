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Van'da Kuyumcu Dükkanı Soygunu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Van'ın Çatak ilçesinde duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla yakalandı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Van'ın Çatak ilçesinde duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak'ta dün gece yaşanan hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, sokak araştırması yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarı delerek girdikleri kuyumcu dükkanından altın çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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