Van'da Kurtların Saldırısı: 111 Koyun Telef Oldu

Van'ın Saray ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 111 koyun telef oldu. Çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

Van'ın Saray ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 111 koyun telef oldu.

Kazımpaşa Mahallesi'nde gece 6 kişiye ait koyunların bulunduğu ağılın önündeki alana giren kurtlar, sürüye saldırdı.

Sabah hayvanlarına bakmaya giden çiftçiler, 111 koyunun telef olduğunu öğrendi.

Haber verilmesi üzerine mahalleye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulunarak telef olan koyunları bölgeden aldı.

Mağdur olduklarını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
