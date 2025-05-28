Van'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Sıklaştırıldı

Van'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Sıklaştırıldı
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Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ürünleri ve fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, tespit edilen aykırılıkları tutanak altına aldı.

Van'da Kurban Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Bazı marketlerde etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Denetimlere katılan Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, gazetecilere, ocaktan bu yana 1011 firma ve 5 bin 932 ürünün denetlendiğini söyledi.

Kentteki marketlerde rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakılarak, aykırılık tespit edilen durumlar tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulanmaktadır. Firmalara 5 ayda 990 bin 958 lira idari işlem uyguladık. Temel gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, vergiler, satış ve birim fiyatlarını kontrol ediyoruz. Düzenli olarak yapılan denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesi sıklaştırılmıştır. Tüketicilerin mağdur olmaması için haksız fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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