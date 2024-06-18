Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi.

Hz. Ömer Camisi'nde bir araya gelen Van Filistine Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, ikindi namazının ardından bayramlaştı.

Daha sonra cami avlusunda toplanan vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti, İsrail'e tepki gösterdi.