Van'da Kurban Bayramı coşkusu

VAN - Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salavatlar getirerek birbirleriyle bayramlaştı.

Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'nde vatandaşlar, bayram namazı öncesi camiyi doldurdu. Namaz öncesinde cami imam hatibi, bayramların manevi atmosferi ve akraba ziyaretlerinin önemine değinerek cemaate vaaz verdi. Ayrıca, kurban kesimi ve etlerin dağıtımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirmede bulunuldu. Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten cami imam hatibi, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Kılınan bayram namazının ardından cemaate hitaben hutbe okundu. Ardından cami cemaati saf tutarak salavatlar eşliğinde birbirleriyle kucaklaşıp bayramlaştı. Bayram coşkusu cami avlusuna taşarken, vatandaşlar bol bol dua edip birbirlerinin bayramını tebrik etti.