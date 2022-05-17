Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrenciler için program düzenledi - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerimi hatmeden üniversite öğrencileri için program düzenlendi.

Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Öğrenciler için hazırlanan pastanın kesilmesiyle son eren programa, Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Şebnem Kartal, Tarım İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürü Hatice Şen, Tuşba İlçe Müftülüğü Üniversite Camii Kuran Kursu Öğretmeni Tuba Akkuş ve öğrenciler katıldı.