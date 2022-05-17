Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrenciler için program düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrenciler için program düzenledi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrenciler için program düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerimi hatmeden üniversite öğrencileri için program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerimi hatmeden üniversite öğrencileri için program düzenlendi.

Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Öğrenciler için hazırlanan pastanın kesilmesiyle son eren programa, Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Şebnem Kartal, Tarım İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürü Hatice Şen, Tuşba İlçe Müftülüğü Üniversite Camii Kuran Kursu Öğretmeni Tuba Akkuş ve öğrenciler katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Üniversite, Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title