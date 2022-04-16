Van'da kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza - Haberler

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Van'da kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bağımsız bir odada kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

İpekyolu, Asayiş, Kumar, Van, Güncel, Haberler

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