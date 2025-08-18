Van'da Kültür Varlıkları Kaçakçılığına Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltında
Van'da düzenlenen iki operasyonda 5 sikke, 2 yüzük ve 8 obje ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılık suçunu önlemek için 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" suçunu önlemeye yönelik 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 gümüş sikke, 1 bronz sikke, 2 yüzük, 8 obje, 3 dedektör, kürek ve keser ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel