Van'da Kültür Varlıkları Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Van'da düzenlenen operasyon sonucunda kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli aletler ele geçirildi.

Van'da gerçekleştirilen "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Ağustos'ta "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" suçunu önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çekiç, balyoz, 2 keser, demir çivi, murç ve sökü demiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
