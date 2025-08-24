Van'da Kültür Varlıkları Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Van'da düzenlenen operasyon sonucunda kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli aletler ele geçirildi.
Van'da gerçekleştirilen "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Ağustos'ta "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" suçunu önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çekiç, balyoz, 2 keser, demir çivi, murç ve sökü demiri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel