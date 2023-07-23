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Van'da KPSS'ye yetişemeyen adaylar motosikletli polislerle sınav yerlerine ulaştırıldı

Güncel Haberler

Van'da yapılan KPSS için evlerinden çıkan ancak trafikte sıkışan 5 adayı, sınav yerlerine motosikletli polis ekipleri ulaştırdı. Sınava zamanında yetişen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.

VAN'da yapılan KPSS için evlerinden çıkan ancak trafikte sıkışan 5 adayı, sınav yerlerine motosikletli polis ekipleri ulaştırdı.

Van'da, KPSS'nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet il merkezinde 60 okulda 229 personel görevlendirdi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 15 ekiple gerekli tedbirler alınırken, kent merkezinde sınava yetişemeyince polisi arayan 5 kişi, motosikletle okullara götürüldü. Sınava zamanında yetişen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

KPSS Van Güncel Haberler

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