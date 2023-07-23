Van'da KPSS'ye yetişemeyen adaylar motosikletli polislerle sınav yerlerine ulaştırıldı

Van'da yapılan KPSS için evlerinden çıkan ancak trafikte sıkışan 5 adayı, sınav yerlerine motosikletli polis ekipleri ulaştırdı. Sınava zamanında yetişen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.