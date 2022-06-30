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Van'da Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

Van'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Van'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen koruyucu aileler, çocuklar ve bazı kurumların yöneticileri, ellerinde pankartlarla Valilik bahçesine kadar yürüdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Bireyin yaşamında ailenin önemli yer tuttuğunu belirten Eldemir, şunları söyledi:

"Çocukların güvenli gelişimi için oluşturulmuş en önemli yapı ailedir. Aile ortamında çocuğun ihtiyacının zamanında ve yeterince karşılanması gelecekte sağlıklı nesillerin kurulmasına öncülük etmektedir. Çocuklar, kendilerini fark etme alanı buldukları aile ortamında, potansiyellerini de ortaya çıkararak yeni bir ailenin aslında çekirdeğini oluştururlar. Çeşitli nedenlerle ailelerinden uzaklaşmak zorunda kalan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı ve altyapıları çok güçlü olan Çocuk Evleri'nde kalmakta ve tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır."

Müzik dinletisi ile devam eden programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu da katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

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