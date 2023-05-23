Van'da köpek saldırısında ölen çocuğun sahibi hakkında iddianame hazırlandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

30 Ocak günü ilçenin Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'taki evinin önünde arkadaşları ile top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Emir Mete Durna (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Emir Mete Durna'nın köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Van 2. Asliye Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından 'görevsizlik' verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi. - VAN