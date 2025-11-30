Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Baraja Düştü
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, Zernek Barajı'na düştü. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İhbar üzerine bölgeye Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de botla barajda arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, otomobildekilerin kurtarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Olayı görenlerin ifadesi doğrultusunda otomobilde 3 kişinin bulunduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel