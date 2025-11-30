Haberler

Van'da Kontrolden Çıkan Otomobil Baraja Düştü

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, Zernek Barajı'na düştü. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil baraja düştü, araçtakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de botla barajda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, otomobildekilerin kurtarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olayı görenlerin ifadesi doğrultusunda otomobilde 3 kişinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
