Van'da kitap okuma şenliği düzenlendi - Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Kadınlar Okuyor, Van Güçleniyor" projesi kapsamında kitap okuma şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkında kitap okuma şenliği gerçekleştirildi.

Edremit Kültür ve Turizm Müdürlüğü İlçe Kütüphanesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Esiner Çetin ile Doç. Dr. Ali Özvan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçek, bir toplumun gelişmiş olmasının temel ölçütünü kadınların okuma düzeyi olduğunu belirterek, "Bugün kadınlarımızla birlikte kitap okuma etkinliğinde bir araya geldik. Kitap okuma etkinliğimiz 15 günde bir devam edecek" dedi.

Bundan sonra hep beraber kitap okuyacaklarını ifade eden Çetin de "Böyle etkinlikleri sıklıkla yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğe katılanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

400 katılımcıya kitap hediye edildiği etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.