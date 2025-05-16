Van'da Kitap Fuarı Açıldı
Van'ın Çaldıran ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kitap fuarı, Kaymakam Süleyman Bakan'ın ziyaretiyle açıldı. Fuar, farklı eserleri vatandaşlarla buluşturuyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinde kitap fuarı açıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Merkez Cami avlusunda kitap fuarı düzenledi.
Kaymakam Süleyman Bakan, fuarı ziyaret etti, kitaplar hakkında bilgi aldı.
Kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, birçok alanda yazılan farklı eserlerin vatandaşa sunulduğunu belirterek, fuarın hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel