Van'da Kış ve Bahar Bir Arada

Van'da Kış ve Bahar Bir Arada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve ilçelerinde yüksek dağların zirvelerine kar yağarken, ovalar sarı çiçeklerle kaplandı. İlkbaharın gelmesiyle doğa canlanırken, kış manzaraları ve rengarenk bitki örtüsü göze çarpıyor.

Van'da dağların zirvesin kış, ovalarda bahar hakim

VAN - Van ve ilçelerini saran yüksek dağların zirvelerine kar yağarken, ovaları ise sarı çiçeklere büründü.

Van ve ilçelerinde Mayıs ayının yağışlı geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı. İlkbaharla birlikte dağlar ve tarlalarda, yeşil bitki örtüsü ile sarı çiçeklerle büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğiyle ön plana çıkan Van'da, mayıs ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı kış mevsiminden kalma günler yaşatıyor. Van'ın güneyinde bulunan ve Gevaş ilçesi sınırları içerisinde kalan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ile Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi zirvesindeki kar örtüsü ile kış manzarası oluştururken yamaçlarındaki tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü. Yeşilin, sarının buluştuğu alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Tarihi görüşme sona erdi! 3 yıl sonra ilk kez aynı masada buluştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.