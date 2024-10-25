Van'da Kış İçin Alternatif Enerji Hattı Çekildi

VAN'da elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar yağışı öncesi herhangi bir enerji sorununun yaşanmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Soğuk hava ve engebeli arazide zor şartlarda çalışan ekipler, kış mevsiminde düşen çığlar nedeniyle sık sık enerji kesintisinin yaşanan Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki 16 kilometrelik alanda alternatif enerji nakil hattı çekti.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, kış mevsiminde kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı bölgelere at sırtında, kar motoru ya da paletli araçlarla giderek hizmet veriyor. Kış aylarında enerji sıkıntısının sık sık yaşandığı Van'ın Çatak ilçesi ve bağlı mahalleler için de alternatif enerji nakil hattı çekilmeye başlandı. Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 16 kilometre alandaki çalışma, yaklaşık 4,5 ay sürdü. Ekipler, zorlu arazi şartlarında görev yaparken, çekilen yeni alternatif hat ile yüksek veya orta gerilimde bir kesintinin yaşanmaması hedefleniyor. Van ve Siirt illerinde beslenen 3/0 enerji nakil hattı sayesinde, Çatak ilçesi ve bağlı mahalleler de bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu.

'ARTIK KESİNTİ OLMAYACAK'

Çalışmaları yerinde inceleyen VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın kırsal ilçelerine alternatif enerji nakil hattı çektiklerini belirterek, "Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak, enerji altyapı güçlendirmek adına Çatak ilçesinde çalışmalarımız devam ediyor. Zorlu bir coğrafyada kış şartları var. Çığ felaketlerinin olduğu bir bölgedeyiz. Burada yaşanan çığ felaketlerinden dolayı şebekelerimiz her yıl zarar görüyor. Bu anlamda biz de Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi olarak altyapımızı güçlendiriyoruz. Yaklaşık 16 kilometrelik alternatif bir hat oluşturduk. İlçemizde enerji kesintilerinin oluşmaması için hat çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz, Çatak ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok ilçemizde alternatif hat mevcutken, Çatak ilçemizde alternatif hat yoktu. Bundan dolayı kış şartlarının çetin geçtiği Çatak ilçemize enerji kesintisinin yaşanmaması için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji altyapısını güçlendirme adına yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,