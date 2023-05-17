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Van'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

Van'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

Güncel Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için 13 ilçedeki mahalle ve tarım arazisi yollarında stabilize, reglaj, dolgu ve iyileştirme çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap, Yoldüştü, Dağseven ve Dikbıyık, Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl, Gevaş ilçesine bağlı Anaköy, Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu, Bahçesaray ilçesine bağlı İmamlı, Sırmalı ve Özbeyli, Çatak ilçesine bağlı Görentaş, Toyga ve Altındere, Özalp ilçesine bağlı Savatlı ve Boğazkesen, Saray ilçesine bağlı İslamköy, Erciş ilçesine bağlı Gülderen, Söğütlü Topraklı ve Kozluca ile Tuşba ilçesine bağlı Alaköy mahallelerinde çalışma yapılıyor.

Ekipler, kent merkezindeki farklı noktalarda da yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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