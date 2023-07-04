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Van'da kırmızı ışıkta yol verme kavgası

Van'da kırmızı ışıkta yol verme kavgası

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Van'da iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, çevredekiler ve araçlarda bulunan kadınların araya girmesiyle son buldu.

VAN'da iki sürücü arasında kırmızı ışıkta yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez İpekyolu ilçesindeki İki Nisan Caddesi'nde, bir sürücü önündeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerin arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler ve araçlarda bulunan kadınların araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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