Van'da kesilen kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Van'da kesilen kurbanlıkların etleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, organizasyon kapsamında Hakkari ve ilçelerinde dört binden fazla aileye kurban eti ulaştırıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yaptığı açıklamada,"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganı ile yürütülen organizasyon kapsamında Hakkari ve ilçelerinde dört binden fazla aileye kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğinde yürütülen organizasyonla ilgili bilgi veren Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Vekaletini aldığımız kurbanları en iyilerinden seçtik. Kurbanları usulüne uygun kesip muhtaç ailelere dörder kilogram olacak şekilde paket yaptık. Bu paketleri din görevlilerimiz vasıtasıyla 'sağ elin verdiğini sol el duymayacak' şekilde kapı teslimi yaptık. Emanet olarak aldığımız kurban vekaletlerini en güzel şekilde değerlendirme gayreti içinde olduk. Bu gibi hizmetlerden dolayı vatandaşlarımız başkanlık ve vakfımıza duydukları güveni her ortamda dile getirdiler. Bu vesileyle kurban vekaletini vakfımıza veren vatandaşlarıma ve gecesini gündüzüne katarak vekaletle kurban organizasyonu hakkında halkımızı bilgilendirmeye çalışan din gönüllülerine şükranlarımı sunarım. Herkesin Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenle yaşamlarını sürdürmelerini niyaz ederim."