Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Haberler

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Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Demirören Haber Ajansı - Hakan Sarı - Güncel
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Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

VAN kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

VAN kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur yağarken, Özalp ve Saray ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsaldaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.Meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren hava sıcaklığının mevsim normalerinde süreceğini belirtti.


Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Saray, Özalp, kar, Güncel, Haberler

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