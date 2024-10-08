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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 11'inci gününe girdi. Ekipler, göl üzerinde ve çevresinde yoğun aramalar yaparken, henüz Rojin'e ait bir iz bulunamadı.

VAN'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 11'inci günde sürüyor. AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA

Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.

Haber Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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