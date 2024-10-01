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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Yoğunlaştı

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Yoğunlaştı
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Polis ekipleri, Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla çalışırken, çevik kuvvet ekipleri evlerde ve metruk yapılarda aramalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR BARDAKÇI MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Polis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma Sahil Güvenlik, polis ve AFAD ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama yapıyor. Çevik Kuvvet ekipleri de Bardakçı Mahallesi'ndeki ev, evlerin bahçeleri ve metruk yapılarda Kabaiş'i aramalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin'den şu ana kadar haber alınamazken, ailesi ise umutla beklediklerini belirtiyor. Bu arada polis iz köpekleriyle de sahil kenarında arama yapılıyor.

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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