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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürmektedir. Ekipler, kayıpla ilgili önemli bir ipucu olarak başörtüsü buldu.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Sahil Güvenlik, Polis Arama Kurtarma, AFAD, İtfaiye ve gönüllü ekipler, günlerdir arama kurtarma çalışması yaparken, dün saat 15.30'da Bardakçı Mahallesi sahilinde başörtüsü bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Sinan Avcı (33), Rojin'e ait başörtüyü bulup polise haber verdi. DHA'ya konuşan Avcı, "Diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte dün Van Gölü sahilinde aramalarda bulunduk. Polis ekipleri de o arama kurtarma çalışmalarında vardı. Bardakçı Mahallesi sahiline doğru ilerlerken bir bez parçası fark ettim. Sonra başörtüsü olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim" dedi.

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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