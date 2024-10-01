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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için yoğun arama çalışmaları sürüyor. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bardakçı Mahallesi'nde göl ve çevresinde arama yapıyor.

Polis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma Sahil Güvenlik, polis ve AFAD ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama yapıyor. Çevik Kuvvet ekipleri de Bardakçı Mahallesi'ndeki ev, evlerin bahçeleri ve metruk yapılarda Kabaiş'i aramalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin'den şu ana kadar haber alınamazken, ailesi ise umutla beklediklerini belirtiyor. Bu arada polis iz köpekleriyle de sahil kenarında arama yapılıyor.

HABER: BEHÇET DALMAZ-GÜLAY KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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