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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 6. Gününde

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 6. Gününde
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Van Gölü Sahili'nde kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak için yürütülen arama çalışmaları 6. güne girdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmadı.

VAN'da kaldığı yurda dönmeyip, Van Gölü Sahili'nde cep telefonu bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 6'ncı güne girdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda, hiçbir ize rastlanmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunurken; telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

HERKES SEFERBER OLDU

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışma başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan destek veriyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılırken, aramalar 6'ncı gününe girdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda, hiçbir ize rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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