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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor
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Van'da 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Kabaiş'in en son sahile gideceği yönünde bilgi alındı ve arama çalışmaları güvenlik birimleri tarafından yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Sahile yakın Bardakçı Mahallesi ile İskele sahil bandındaki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arama kurtarma köpekleri ve termal kameralardan da yararlanarak kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

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