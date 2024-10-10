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Van'da Kayıp Öğrenci Rojin Kabaiş'in Başörtüsü Bulundu

Van'da Kayıp Öğrenci Rojin Kabaiş'in Başörtüsü Bulundu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait bir başörtüsünün göl kıyısında bulunduğunu duyurdu. Arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait göl kıyısında başörtüsü bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Eylül'de Van'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Yerlikaya, 13 gündük kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale ilimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/ gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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