Van'da Kayıp Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları, metruk yapı ve evlerin bahçelerinde yoğunlaşarak sürüyor. Gönüllüler ve polis ekiplerinin katılımıyla her yer detaylıca aranıyor.
ARAMALAR, METRUK YAPI VE EVLERİN BAHÇELERİNDE YOĞUNLAŞTI
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Ekiplere destek veren ve gönüllülerden oluşan Hak Arama Kurtarma ekipleri, iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.
Behçet DALMAZ/Van,