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Van'da Kayıp Iraklı Kız Bulundu

Van'da Kayıp Iraklı Kız Bulundu
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Van'da kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki Irak uyruklu S.S.M.A., polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

VAN'da kayıp başvurusu yapılan Irak uyruklu S.S.M.A. (14) adlı kız, polis ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Van'da ailesinin kayıp başvuru yaptığı S.S.M.A. için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kız çocuğu İpekyolu ilçesinde bir ikamette buldu. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kayıp başvurusu bulunan çocuk 2010 doğumlu S.S.M.A. isimli kızımızın İpekyolu ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edilmesi üzerine, 30 Eylül 2024 tarihinde tespit edilen ikamete geçilerek kayıp kızımız S.S.M.A.'ya ulaşılmış ve ailesine kızımızın bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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