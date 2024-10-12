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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri karada ve gölde yoğun bir şekilde çalışıyor, metal dedektörü ile bazı alanlar tarandı ancak henüz bir iz bulunamadı.

METAL DEDEKTÖRLE ARAMA, KAZI YAPILDI

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri hem karada hem gölde çalışıyor. Kampüs sahilindeki sazlıklar ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar incelenirken, kadavra köpeği kampüs sahilinde tepki verdi. Tepkinin ardından bölgeye metal detektörü getirildi. Ekipler, bölgeyi dedektörle santim santim taradı. Bazı noktalarda kazı yapıldı ancak şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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