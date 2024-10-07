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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları 10. güne girdi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde Rojin'e ait hiçbir ize ulaşılamadı.

VAN'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 10'uncu günde de devam ediyor. Van Gölü'nde, taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazlarının kullanıldığı aramalarda, dalgıçlar zaman zaman dalış yapıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.

Bugün arama çalışmalarında 10'uncu güne girildi. Ancak şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı. Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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