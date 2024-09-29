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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, arkadaşlarına sahile gideceğini söyledikten sonra kayboldu. Arkadaşları tarafından cep telefonu ve kulaklığı bulunmasının ardından Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş, cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.

Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, dün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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