Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin 8. Günde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin 8. Günde Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 8 gün geçti. Arama çalışmalarında 100 kişilik ekip ve gönüllüler termal kameralarla Van Gölü Sahili'nde tarama yapıyor, ancak şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı.

VAN'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor. 100 kişilik ekip arama çalışması yürütürken, gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR İZ YOK

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı 100 kişilik ekip, Van Gölü Sahili'nde arama çalışması yürütüyor. Polis ekiplerinin havadan da destek verdiği aramalarda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı kullanılıyor. Çalışmalara katılan gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor. Rojin'in en son görüldüğü Van Gölü Sahili'nde yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar hiçbir ize rastlanılmadı.

Haber Gülay KUYUCU VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü 3-sayfa Olaylar Güncel Hukuk Yaşam Van

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title