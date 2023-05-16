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Van'da kaybolan engelli genç bulundu

Van'da kaybolan engelli genç bulundu

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Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki engelli genç bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki engelli genç bulundu.

Pınarlı Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Yusuf Karataş'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmada Karataş'ı evine yakın bir arazide buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen engelli genç, ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

Yusuf Karataş Karataş Van Güncel Haberler

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