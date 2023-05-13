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Van'da kayalıklara gizlenmiş 36 kilogram esrar ele geçirildi

Van'da kayalıklara gizlenmiş 36 kilogram esrar ele geçirildi

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Van'ın Başkale ilçesinde 36 kilogram esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 36 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak bölgede arama yaptı.

Aramada, kayalıklara gizlenmiş 36 kilogram esrar ele geçirildi.

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Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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