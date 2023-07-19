Van'da kavga: 1 ölü, 19 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

Olay geçen pazar günü Erciş ilçesi Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, geçen hafta düğünde kavga etti. Pazar günü tekrar karşılaşan taraflar arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Vedat. D (17) yaşamını yitirdi. Erciş ve Van'da tedavi altına alınan yaralılar taburcu edilirken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliye getirilen 18 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı. (DHA)