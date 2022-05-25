"Van'da Katliam Yıkım ve İşgal Sempozyumu" düzenlenecek - Haberler

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"Van'da Katliam Yıkım ve İşgal Sempozyumu" düzenlenecek

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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'Van'da Katliam Yıkım ve İşgal Sempozyumu' düzenlenecek

"Van'da Katliam Yıkım ve İşgal Sempozyumu" 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

" Van'da Katliam Yıkım ve İşgal Sempozyumu" 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) düzenleyeceği sempozyumda 1915 olayları ve Ermeni meselesi anlatılacak.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, iki gün sürecek sempozyumda, farklı üniversitelerden akademisyen ve araştırmacının bir araya gelerek, fikirlerini paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

Tarih Bölümü olarak Ermeni meselesine daha çok yoğunlaşmak istediklerini belirten Koçlar, "26-27 Mayıs'ta TTK ile YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü iş birliğinde bir sempozyum düzenleyeceğiz. Alanında uzmanlar Ermeni meselesini, yapılan katliamları ve yıkımları tartışacaklar. Güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapacağımızı umut ediyorum." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Katliam, Mayıs, İşgal, Van, Güncel, Haberler

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