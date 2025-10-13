Haberler

Van'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Timi ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yabancı uyruklu H.R.'nın yeri belirlendi. Ekipler, firarinin Van'ın Başkale ilçesine bağlı Bebleşin mevkisinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.R.'yi yakaladı. H.R., işlemlerinin ardından Van Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
