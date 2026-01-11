Van'da Kar Yağışı Nedeniyle Yolu Kapanan Yerleşim Yerlerinin Yarısı Ulaşıma Açıldı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 405 yerleşim yerinden 278 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 127 yerleşim yerinin yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde aralıklarla yağan kar nedeniyle 405 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 278'i yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 127 mahalle ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.