Van'da ulaşımın sağlanamadığı 569 yerleşim yerinden 226'sının yolu açıldı

Van'da kar nedeniyle yolu kapanan 569 yerleşim yerinden 226'sına ekiplerin çalışması sonucu ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kardan dolayı kapanan Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçelerindeki 569 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 226 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 343 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ise kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Ekipler, ana arterlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.