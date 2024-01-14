Üye Girişi
Haberler

Van'da kardan kapanan mahallelerde hastaların hastanelere ulaşması sağlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Van'da kardan kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten ekipler, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor.

Gelen ihbarlar üzerine sağlık görevlileriyle harekete geçen ekipler, kapanan yolları açarak hastaların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlıyor.

Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde ise rahatsızlanan hamile kadının yakınları ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, kısa sürede yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Muradiye ilçesi Beydağı Mahallesi'nde ise hasta kurtarmaya giden ambulans, kardan dolayı yoldan çıktı. Ekiplere haber verilmesi üzerine bölgeye giden karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Acil Durum Hava Durumu Yerel Haberler Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title